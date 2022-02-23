В житті є важливіші речі: міністр спорту закликав збірну Польщі не їхати до Росії на матч плей-офф ЧС-2022, попри ризик технічної поразки

Про це він заявив у інтерв'ю Interia.

За його словами, будь-яка участь європейської збірної у спортивному заході, який відбудеться у Російській Федерації, буде використана режимом Володимира Путіна для пропаганди.

"Якби все залежало від мене, ми б не поїхали до Москви. Я вважаю, що будь-яка участь європейської збірної у спортивному заході, який відбудеться у Російській Федерації, буде використана режимом Володимира Путіна для пропаганди. Але при цьому я чудово усвідомлюю, що відмова від цього матчу буде хворобливою для наших уболівальників, бо збірну, ймовірно, покарають. Але в житті є найважливіші речі. Мир найважливіший", - сказав Бортнічук.

Він додав, що розраховує на підтримку міністрів спорту країн Євросоюзу та Великої Британії та надіслав їм листа, в якому закликав до спільних дій та розширення антиросійських санкцій щодо спорту.

"Я сподіваюся, що наш голос буде почутий, бо минуле показало, що у Варшаві краще розуміють східні справи, ніж у столицях Західної Європи. Ми маємо діяти", – наголосив Бортнічук.

Збірні Росії та Польщі мають зустрітися у півфінальному стиковому матчі ЧС-2022 24 березня у Москві. Переможець зіграє у фіналі плей-офф за путівку до фінальної частини з переможцем пари Швеція – Чехія.

22 лютого стало відомо, що у Польщі вимагають перенести з Москви стиковий матч чемпіонату світу проти Росії.

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