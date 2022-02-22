Збірна Польщі вимагає перенести з Москви матч плей-офф ЧС-2022 проти Росії

Про це заявив міністр спорту Польщі Каміль Бортнічук, повідомляє TVP Sport.

За його словами, візит збірної Польщі до Росії у нинішніх умовах може нести загрозу футболістам, тому польська сторона намагатиметься перенести гру, принаймні, на нейтральне поле.

"Ми будемо прагнути, щоб принаймні зіграли матч на нейтральному полі, я маю запевнення в цьому від Польського футбольного союзу. Якщо в УЄФА та ФІФА на це не погодяться, тоді будемо думати, що робити. Я вважаю, що в такій ситуації польським спортсменам не варто їхати в Росію, але це моя особиста думка, а не позиція уряду", - сказав Бортнічук.

Пізніше він також опублікував твіт, в якому висловив переконання, що санкції мають торкнутися й російського спорту.

"Я не сумніваюся, що санкції мають стосуватися і російського спорту, який Путін абсолютно використовує в політичних цілях", - написав Бортнічук.

Збірні Польщі та Росії мають зіграти у півфіналі плей–офф за путівку на чемпіонат світу-2022 24 березня у Москві.



Нагадаємо, 31 січня новим головним тренером збірної Польщі став Чеслав Міхневич.

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