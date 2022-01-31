У збірній Польщі оголосили ім'я нового головного тренера: кого взяли замість Шевченка
Чеслав Міхнєвіч став новим головним тренером збірної Польщі з футболу
Про це повідомляє офіційний сайт Польського футбольного союзу.
52-річний Чеслав Міхнєвіч підписав контракт до кінця року з можливістю продовження. Останнім місцем роботи тренера була варшавська "Легія".
"Після багатьох розмов, аналізів і довгих роздумів я зробив вибір, яким я задоволений і вважаю його найкращим з можливих у нинішніх умовах. Тренер Міхневич переконав мене своїм конкретним планом. Наша головна мета – матчі плей-офф і, як ми обидва вважаємо, вихід на чемпіонат світу в Катарі", – сказав Цезарі Кулеша, президент Польського футбольного союзу.
Збірна Польщі залишилася без тренера після відставки португальця Паулу Соузи, який очолив бразильський "Фламенго". 24 березня поляки зіграють у стиковому матчі відбору чемпіонату світу - 2022 з росіянами.
Одним з головних кандидатів на посаду головного тренера збірної Польщі був українець Андрій Шевченко.
- Нагадаємо, 28 січня повідомлялось, що новим головним тренером збірної Польщі стане поляк Адам Навалка.
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