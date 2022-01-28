У Польщі знайшли нового тренера для збірної і це не Шевченко, - ЗМІ
Українець Андрій Шевченко не стане тренером збірної Польщі з футболу
Про це повідомляє польське видання Weszlo.
Андрій Шевченко не стане тренером збірної Польщі через контракт із "Дженоа", який діє до 30 червня 2024 року, і він не може його розірвати. Український тренер і далі отримуватиме щомісячну зарплату у розмірі 200 тис. євро.
Найімовірнішим кандидатом на посаду головного тренера є Адам Навалка. За інформацією джерела, він ще кілька днів тому досяг домовленості щодо умов свого контракту. 64-річний фахівець чекає на рішення президента Польського футбольного союзу Куліші.
Андрій Шевченко тренував "Дженоа" з листопада 2021 до січня 2022 року та був звільнений через незадовільні результати, після того як команда опустилася на 19-те місце в чемпіонаті Італії.
Збірна Польщі залишилася без тренера після відставки португальця Паулу Соузи, який очолив бразильський "Фламенго". 24 березня поляки зіграють у стиковому матчі відбору чемпіонату світу - 2022 з росіянами.
- 23 січня повідомлялося, що Шевченко прийняв пропозицію очолити збірну Польщі.
- 25 січня стало відомо, що Андрієві Шевченку гарантували, що він залишиться головним тренером збірної Польщі, якщо не виведе команду до фінальної частини чемпіонату світу-2022.
- 27 січня український тренер Андрій Шевченко розпочав переговори з "Дженоа" про розірвання контракту заради роботи у збірній Польщі.
- Після цього журналіст Ігор Циганик повідомив, що Шевченко не зміг розірвати контракт з "Дженоа" і не очолить збірну Польщі.
- 27 січня президент Польського футбольного союзу Цезарій Кулеша підтвердив інформацію, що вони ведуть переговори з Андрієм Шевченком.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.56
Купівля 28.56Продаж 28.92
-
EUR
Купівля 31.78Продаж 32.29
- Актуальне
- Важливе