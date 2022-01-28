У Польщі знайшли нового тренера для збірної і це не Шевченко, - ЗМІ

Про це повідомляє польське видання Weszlo.



Андрій Шевченко не стане тренером збірної Польщі через контракт із "Дженоа", який діє до 30 червня 2024 року, і він не може його розірвати. Український тренер і далі отримуватиме щомісячну зарплату у розмірі 200 тис. євро.



Найімовірнішим кандидатом на посаду головного тренера є Адам Навалка. За інформацією джерела, він ще кілька днів тому досяг домовленості щодо умов свого контракту. 64-річний фахівець чекає на рішення президента Польського футбольного союзу Куліші.

Андрій Шевченко тренував "Дженоа" з листопада 2021 до січня 2022 року та був звільнений через незадовільні результати, після того як команда опустилася на 19-те місце в чемпіонаті Італії.



Збірна Польщі залишилася без тренера після відставки португальця Паулу Соузи, який очолив бразильський "Фламенго". 24 березня поляки зіграють у стиковому матчі відбору чемпіонату світу - 2022 з росіянами.

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