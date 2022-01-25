У збірній Польщі в переговорах з Шевченком пішли на компроміс, який стосується матчу ЧС-2022 з Росією

Про це повідомляє Meta-ratings.com.ua.

За інформацією видання, Андрій Шевченко та Польський футбольний союз (PZPN) продовжують переговори про можливе призначення українця на посаду головного тренера збірної Польщі.

Президент PZPN Цезарій Кулеша гарантував українському тренеру, що він залишиться у команді, незалежно від результатів стикових матчів чемпіонату світу-2022, де Польща у півфіналі 24 березня зустрінеться з Росією.

Новий головний тренер продовжить працювати з командою у Лізі націй, яка стартує у червні 2022 року. Польща зіграє у найсильнішому дивізіоні та зустрінеться на груповому раунді з Нідерландами, Бельгією та Уельсом.

Збірна Польщі залишилася без тренера після відставки португальця Паулу Соузи, який очолив бразильський "Фламенго".

Андрій Шевченко тренував "Дженоа" з листопада 2021 до січня 2022 року та був звільнений через незадовільні результати, після того, як команда опустилася на 19-те місце в чемпіонаті Італії.

23 січня повідомлялося, що Шевченко прийняв пропозицію очолити збірну Польщі з футболу.

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