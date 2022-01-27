Перехід Шевченка в збірну Польщі зірвався, - журналіст

Про це повідомив авторитетний журналіст Ігор Циганик у Twitter.



За інформацією джерела, тепер збірну Польщі очолить хтось з польських тренерів.



"Андрій Шевченко не тренуватиме збірну Польщі! Контракт з "Дженоа" не вдалося розірвати! Тепер поляки вибирають між своїми!" - відзначив Циганик.

Українець заробляв у "Дженоа" 2 млн євро, а з польською національною командою попередньо домовився про зарплату 2,5 млн євро на рік. Для того, щоб очолити збірну Польщі, українець мав розірвати контракт з італійською командою.

Андрій Шевченко тренував "Дженоа" з листопада 2021 до січня 2022 року та був звільнений через незадовільні результати, після того, як команда опустилася на 19-те місце в чемпіонаті Італії.



Збірна Польщі залишилася без тренера після відставки португальця Паулу Соузи, який очолив бразильський "Фламенго". 24 березня поляки зіграють у стиковому матчі відбору чемпіонату світу-2022 з росіянами.

Андрій Шевченко не тренуватиме збірну Польщі! Контракт з "Дженоа" не вдалося розірвати! Тепер поляки вибирають між своїми! — Igor Tsyganyk (@tsyganyk) January 27, 2022

23 січня повідомлялося, що Шевченко прийняв пропозицію очолити збірну Польщі.

25 січня стало відомо, що Андрієві Шевченку гарантували, що він залишиться головним тренером збірної Польщі, якщо не виведе команду до фінальної частини чемпіонату світу-2022.

27 січня український тренер Андрій Шевченко розпочав переговори з "Дженоа" про розірвання контракту заради роботи у збірній Польщі.

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