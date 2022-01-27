Шевченко вирішив прибрати головну перепону, яка заважає йому очолити збірну Польщі

Про це повідомляє Sport.pl.

Шевченко розпочав переговори про розірвання контракту з "Дженоа", який продовжує діяти після відставки українця з посади головного тренера італійського клубу. Це є ключовою передумовою призначення українця до збірної Польщі.

За інформацією видання, Шевченко запропонував генуезцям виплатити йому всю зарплату, яка належить йому за угодою, що розрахована до 2024 року, але отримав відмову. Якщо Шевченко отримає хоча б половину цієї суми, то погодиться на нижчу зарплату в збірній Польщі. Переговори тривають.

Українець заробляв у "Дженоа" 2 млн євро, а з польською національною командою попередньо домовився про зарплату 2,5 млн євро на рік.

Андрій Шевченко тренував "Дженоа" з листопада 2021 до січня 2022 року та був звільнений через незадовільні результати, після того, як команда опустилася на 19-те місце в чемпіонаті Італії.



Збірна Польщі залишилася без тренера після відставки португальця Паулу Соузи, який очолив бразильський "Фламенго". 24 березня поляки зіграють у стиковому матчі відбору чемпіонату світу-2022 з росіянами.

23 січня повідомлялося, що Шевченко прийняв пропозицію очолити збірну Польщі.

25 січня стало відомо, що Андрієві Шевченку гарантували, що він залишиться головним тренером збірної Польщі, якщо не виведе команду до фінальної частини чемпіонату світу-2022.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb