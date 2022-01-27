У збірній Польщі вперше підтвердили переговори з Шевченком

Про це повідомляє Sport.pl.



Кулеша вперше підтвердив інформацію про переговори зі Шевченком і заперечив інформацію, що українцю не вдалося домовитись із "Дженоа" про розірвання контракту.



"Обидві сторони все ще ведуть переговори", - сказав президент Польського футбольного союзу Цезарій Кулеша.

Українець заробляв у "Дженоа" 2 млн євро, а з польською національною командою попередньо домовився про зарплату 2,5 млн євро на рік. Для того, щоб очолити збірну Польщі, українець мав розірвати контракт з італійською командою.

Андрій Шевченко тренував "Дженоа" з листопада 2021 до січня 2022 року та був звільнений через незадовільні результати, після того, як команда опустилася на 19-те місце в чемпіонаті Італії.



Збірна Польщі залишилася без тренера після відставки португальця Паулу Соузи, який очолив бразильський "Фламенго". 24 березня поляки зіграють у стиковому матчі відбору чемпіонату світу-2022 з росіянами.

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