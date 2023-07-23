Про це вона розповіла в етері телеканалу "Еспресо"

"Рік ми не мали проблем з неякісними аптечками для ЗСУ. Минулого року командування Медичних сил ЗСУ намагалось передати неякісні аптечки в Сили ТрО. Тоді комбриги та начмеди бригад написали рапорти й такі аптечки не постачались нашим військовим. Тоді нам вдалось заблокувати таке постачання", - розповіла Корчинська.

Волонтерка додала, що військові отримали понад 40 тис. неякісних китайських турнікетів

"Я була шокована, коли мені наші медики на фронтових стабілізаційних пунктах почали розповідати, що на поранених бійцях порвались три турнікети. Це були бійці штурмових бригад. Ми почали робити розслідування. І виявилось, що ці підробки отримали багато наших військових, які беруть участь в контрнаступі. Аптечки з неякісними турнікетами військові отримали зі складу Медичних сил ЗСУ. Ці підробки на китайському чорному ринку коштують $1. І таких аптечок з неякісними китайськими турнікетами наші бійці отримали понад 40 тис. Найстрашніше те, що ці бійці беруть участь у важких боях і неякісні китайські турнікети часто рвуться", - додала вона.

