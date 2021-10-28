ВАКС дозволив заочне розслідування щодо Дубілета у справі ПриватБанку

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).



Згідно з повідомленням, слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування in absenthia (у відсутність - ред.) щодо колишнього голови правління ПриватБанку. Це рішення не підлягає оскарженню.



Зазначається, що таке рішення дозволить завершити досудове розслідування щодо підозрюваного, який переховується від слідства за межами території України.



У пресслужбі нагадали, що в ході слідства було встановлено, що у грудні 2016 року, за день до визнання ПриватБанку неплатоспроможним, голова правління спільно з іншими особами на підставі неправдивих документів виплатив коштом банку понад 136,9 млн грн на користь страхової компанії, пов'язаної з банком.



Крім того, він підозрюється у розтраті грошей банку в переддень його націоналізації в особливо великому розмірі шляхом незаконного списання зобов'язань компаній-нерезидентів за рахунок коштів "ПриватБанку", організації незаконної та документально не обґрунтованої заміни боржника на підконтрольну та пов'язану "ПриватБанком" компанію, щоб унеможливити стягнення коштів на користь банку та приритті вчиненого злочину.



Зазначається, що загальна сума збитків у цьому епізоді складає $314,9 млн або 8,2 млрд грн.



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