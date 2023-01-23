ВАКС конфіскував частину активів російського мільярдера Шелкова в Україні
Вищий антикорупційний суд конфіскував частину власності російського мільярдера Михайла Шелкова в Україні, проте відмовив у повному стягненні його активів
Про це написала голова Департаменту санкційної політики Мін'юсту Інна Богатих.
"ВАКС відмовив у задоволенні позову Мін'юсту щодо стягнення в дохід держави 100% корпоративних прав ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат" та інших компаній, щодо яких - на наше переконання - російський мільярдер Михайло Шелков здійснює контроль", - пише вона.
Богатих зазначила, що таке рішення було прийняте, бо ВАКС не вважає достатніми надані докази збереження контролю Шелкова над комбінатом. Проте Мін'юст надав такі докази:
- 75% корпоративних прав кіпрської компанії, яка володіє 100% корпоративних прав "Демурінського гірничо-збагачувального комбінату" було продано за 3 750 євро за декілька днів до початку повномасштабної війни;
- На момент купівлі-продажу до компанії-продавця та кіпрської компанії Україною вже були застосовані санкції;
- Частина менеджменту, яка працювала на Шелкова, продовжила працювати у кіпрській компанії та ДемГЗК вже після так званого продажу 75% прав;
- Наявність боргу ДемГЗК (через кіпрську компанію-власника) перед ВСМПО Авісма, що дозволяє Шелкову у випадку неповернення боргу перевести стягнення на активи кіпрської компаніі та ДемГЗК.
Водночас ВАКС повідомляє про стягнення у дохід держави такої власності Шелкова:
- квартири загальною площею 175,5 кв. м в Одесі та квартири загальною площею 68,5 кв. м у Нікополі;
- Автомобіля LEXUS, чотирьох автомобілів MITSUBISHI PAJER0 SPORT та стояночного місця в Одесі;
- Складу рулонів нержавіючої стальної стрічки загальною площею 2 411,3 кв м та комплексу у Нікополі;
- Грошових коштів на банківських рахунках та 100% частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю "ВСМПО ТИТАН Україна".
- Трактора колісного та причепу.
Михайло Шелков - російський олігарх, який посідає 59-те місце в рейтингу російських олігархів "Форбс" зі статками близько $1,5 млрд. Перебуває під українськими санкціями з 2021 року.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.84
Купівля 39.84Продаж 40.52
-
EUR
Купівля 42.33Продаж 43.28
- Актуальне
- Важливе