ВАКС конфіскував частину активів російського мільярдера Шелкова в Україні

Про це написала голова Департаменту санкційної політики Мін'юсту Інна Богатих.

"ВАКС відмовив у задоволенні позову Мін'юсту щодо стягнення в дохід держави 100% корпоративних прав ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат" та інших компаній, щодо яких - на наше переконання - російський мільярдер Михайло Шелков здійснює контроль", - пише вона.

Богатих зазначила, що таке рішення було прийняте, бо ВАКС не вважає достатніми надані докази збереження контролю Шелкова над комбінатом. Проте Мін'юст надав такі докази:

75% корпоративних прав кіпрської компанії, яка володіє 100% корпоративних прав "Демурінського гірничо-збагачувального комбінату" було продано за 3 750 євро за декілька днів до початку повномасштабної війни;

На момент купівлі-продажу до компанії-продавця та кіпрської компанії Україною вже були застосовані санкції;

Частина менеджменту, яка працювала на Шелкова, продовжила працювати у кіпрській компанії та ДемГЗК вже після так званого продажу 75% прав;

Наявність боргу ДемГЗК (через кіпрську компанію-власника) перед ВСМПО Авісма, що дозволяє Шелкову у випадку неповернення боргу перевести стягнення на активи кіпрської компаніі та ДемГЗК.

Водночас ВАКС повідомляє про стягнення у дохід держави такої власності Шелкова:

квартири загальною площею 175,5 кв. м в Одесі та квартири загальною площею 68,5 кв. м у Нікополі;

Автомобіля LEXUS, чотирьох автомобілів MITSUBISHI PAJER0 SPORT та стояночного місця в Одесі;

Складу рулонів нержавіючої стальної стрічки загальною площею 2 411,3 кв м та комплексу у Нікополі;

Грошових коштів на банківських рахунках та 100% частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю "ВСМПО ТИТАН Україна".

Трактора колісного та причепу.

Михайло Шелков - російський олігарх, який посідає 59-те місце в рейтингу російських олігархів "Форбс" зі статками близько $1,5 млрд. Перебуває під українськими санкціями з 2021 року.

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