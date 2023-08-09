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ВАКС скасував виправдувальний вирок ексдепутату від "Опоблоку" Дмитру Колєснікову

9 серпня, 2023 середа
11:45
Кримінал ВАКС

У вівторок, 8 серпня, апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала виправдальний вирок колишньому народному депутату від партії "Опозиційного блоку" Дмитру Колєснікову, якого підозрюють у незаконному отриманні компенсації за житло в Києві

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

"Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду частково підтримала позицію прокурора САП та скасувала вирок Вищого антикорупційного суду від 20.09.2022, яким депутата Верховної Ради VIII скликання визнано невинуватим у вчиненні кримінального правопорушення у зв’язку із недоведеністю наявності в його діях складу даного кримінального правопорушення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після слухання доводів обох сторін суд апеляційної інстанції скасував виправдувальний вирок та призначив новий розгляд указаної справи у Вищому антикорупційному суді.

Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Про те, що мова йде саме про колишнього нардепа від "Опозиційного блоку, повідомляє Центр протидії корупції. За їхніми даними, тепер справа відправиться на новий розгляд в першу інстанцію.

За версією САП, Колєсніков незаконно отримав 758 тисяч грн компенсації за оренду номера в готелі "Київ", адже мав у власності дві квартири у столиці.  

Дії колишнього нардепа кваліфікували за статтею про зловживання владою, яке спричинило тяжкі наслідки. Ця стаття передбачає максимальне покарання у 6 років в’язниці.

Зазначається, що у першій інстанції думки суддів розійшлися: Віталій Крикливий та Маркіян Галабала вказали, що кваліфікація прокурорів була хибною. На їхню думку, дії Колєснікова слід було кваліфікувати за статтею про шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах. Це цей злочин екснардепу загрожувало б до 12 років ув’язнення з конфіскацією. 

Натомість прокурор не скористався правом зміни обвинувачення під час розгляду, а самостійно змінити кваліфікацію судді не могли, бо це погіршувало б становище обвинуваченого. Натомість суддя Віктор Ногачевський виклав окрему думку, в якій сказав, що Колєснікова треба було все ж таки визнавати винуватим за "зловживання владою", а за "зловживання службовим становищем".

"Цікаво, що на суді Колєсніков підтверджував, що він дійсно ще у 2009 році став власником однієї квартири у Києві, а за рік вони з дружиною стали власниками другої квартири. Але нібито ще до 2014 року фактичні шлюбні відносини між ними припинилися і він «як справжній мужчина» залишив квартири дружині, бо за моральними принципами не міг ними користуватися. Тим більше проживати там було складно, бо вони обидві нібито мали проблеми з опаленням та гарячою водою", - кажуть у ЦПК.

У результаті перша інстанція нардепа виправдала - це рішення оскаржили і прокурор, і захист. Апеляція вирок скасувала і відправила справу на новий розгляд.  

  • 16 вересня колишнім народним депутатам VIII скликання від "Опозиційного блоку" Олександру Вілкулу та Дмитру Колеснікову оголосили про підозри.
  • Наступного дня екснардепів від "Опоблоку" суд віддав на поруки на час досудового розслідування.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Україна
корупція в Україні
Опоблок
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