ВАКС засудив експосадовця Генпрокуратури до 9 років за ґратами

Про це інформує пресслужба ВАКС.

"У вівторок, 31 січня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду ухвалила вирок та визнала винуватим колишнього заступника начальника департаменту ГПУ у вчиненні кримінальних правопорушень", - йдеться в заяві.

Відомо, що провину доведено за статтями ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 та ч. 5 ст. 191 КК України - привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем

Суд призначив винному покарання - 9 років позбавлення волі без права обіймати посади у судах, правоохоронних органах, адвокатурі три роки.

Також ВАКС конфіскував усе його майно: 2 квартири, 2 земельні ділянки, гараж та автомобіль, на яке накладено арешт ухвалою слідчого судді Солом’янського районного суду міста Києва від 07 серпня 2017 року.

Йдеться про Дмитра Суса.

Повідомляється, що суд позбавив обвинуваченого класного чину – старший радник юстиції.

Дмитра Суса затримали 25 липня 2017 року в аеропорті "Бориспіль" детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП. Йому повідомили про підозру за ч. 3 і ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), а також за ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.

Суд заарештував майно Суса і помістив його самого під домашній арешт, але в січні 2018 року суд змінив йому запобіжний захід на заставу в розмірі 1,76 млн грн. Оскільки Сус не вніс гроші, судді вирішили змінити йому запобіжний захід на тримання під вартою.

13 лютого, 2018 року Солом’янський райсуд Києва помістив ексзаступника керівника департаменту з особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ Дмитра Суса під варту без можливості внесення застави.

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