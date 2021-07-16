Вакцина від Pfizer дає у 10 разів більше антитіл, ніж CoronaVac, - вчені

Про це повідомляє Бабель з посиланням на медичне видання The Lancet.



Учені наголошують, що хоча зазвичай більша кількість антитіл означає більший захист у короткостроковій перспективі, досі невідомо, як ці показники корелюють із загальним захистом.

У дослідженні брали участь майже 1,5 тис. медиків Гонконгу.



У тих, хто отримав Pfizer, рівень антитіл зріс після кожної дози. У середньому кількість антитіл була в 10 разів більшою, ніж у тих, кого щепили CoronaVac.

Водночас учені зазначають, що потрібно вакцинуватися будь-яким препаратом, бо будь-який захист краще, ніж нічого.