Вакцина від Pfizer дає у 10 разів більше антитіл, ніж CoronaVac, - вчені
У Гонконзі провели дослідження людей, вакцинованих Pfizer і CoronaVac
Про це повідомляє Бабель з посиланням на медичне видання The Lancet.
Учені наголошують, що хоча зазвичай більша кількість антитіл означає більший захист у короткостроковій перспективі, досі невідомо, як ці показники корелюють із загальним захистом.
У дослідженні брали участь майже 1,5 тис. медиків Гонконгу.
У тих, хто отримав Pfizer, рівень антитіл зріс після кожної дози. У середньому кількість антитіл була в 10 разів більшою, ніж у тих, кого щепили CoronaVac.
Водночас учені зазначають, що потрібно вакцинуватися будь-яким препаратом, бо будь-який захист краще, ніж нічого.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.12
Купівля 27.12Продаж 27.34
-
EUR
Купівля 31.96Продаж 32.34
- Актуальне
- Важливе