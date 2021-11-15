Вакциновані українці зможуть отримати по тисячі грн: Зеленський анонсував програму підтримки економіки
Президент України Володимир Зеленський анонсував програму підтримки креативного, спортивного й транспортного секторів економіки, згідно з якою вакциновані українці зможуть отримати по тисячі грн
Про це Зеленський заявив у відеозверненні.
"Для того, аби дихати легше було бізнесу і громадянам, що постраждали від ковіду, держава продовжує як наявні програми підтримки, так і розробляє низку нових інструментів. Один з них запрацює найближчим часом - це підтримка тих сфер, які постраждали від карантину більше за інших, а саме креативний, спортивний і транспортний сектори економіки. Програма працюватиме так: кожен, хто отримав два щеплення, зможе отримати одну тисячу гривень швидко і зручно, тобто через додаток "Дія", - сказав президент.
За ці кошти повністю вакциновані громадяни зможуть придбати абонемент у спортзал, відвідати кінотеатр, театр чи інші культурні заклади, або ж купити квитки для мандрівок всередині країни.
Програма стартує 11 грудня. До кінця року на неї виділять близько 3 млрд грн. Стільки ж коштів планують виділити на початку 2022 року.
"Ми розуміємо, що смартфони і "Дія" є, на жаль, не у кожного, тому ця програма діятиме більше, ніж один місяць, і дасть можливість отримати кошти усім вакцинованим, особливо пенсіонерам”, - зазначив Зеленський.
Про деталі розвитку програми у Офісі президента повідомлять згодом.
- Нагадаємо, у застосунку "Дія" з'явився COVID-сертифікат для людей, які одужали після захворювання на коронавірус.
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