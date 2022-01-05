Вакцинувала свого учня: у США заарештували вчительку біології
Поліція арештувала шкільну вчительку з Нью-Йорка без формальної медичної освіти за те, що вона нібито ввела учню вакцину проти COVID-19
Про це повідомляє BBC.
Лаура Руссо ввела дозу учню в себе вдома, незважаючи на те, що не мала законного дозволу на уколи або згоди батьків хлопця. Як пише видання, 17-річний юнак хотів отримати вакцину.
Поліцейські затримали 54-річну вчительку біології напередодні Нового року, їй загрожує до чотирьох років ув'язнення.
Поки невідомо, як Руссо отримала вакцину і якої вона марки. При цьому наразі вакцина Pfizer-BioNTech - єдиний препарат, дозволений для американців до 18 років.
BBC зазначає, що при неправильному введенні ін'єкції можуть бути небезпечними. Лікарі та ліцензовані медичні працівники мають переконатися, що вакцина не є підробкою або термін її дії не закінчився. Пацієнтів також слід запитувати про історію хвороби та стежити за їхньою реакцією після щеплення.
- Нагадаємо, в Україні оновили схеми змішування вакцин проти коронавірусу, інтервал між щепленнями складає 28 днів.
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