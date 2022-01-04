В Україні оновили схеми змішування вакцин проти коронавірусу
Міністерство охорони здоров'я внесло зміни до схеми змішування вакцин від COVID-19
Про це повідомила пресслужба відомства у Telegram.
При вакцинації препарати можуть вводити за наступними схемами:
- перша доза AstraZeneca, Pfizer або Moderna + друга AstraZeneca, Pfizer або Moderna;
- перша доза AstraZeneca + друга Pfizer або Moderna;
- перша доза Pfizer, Moderna + друга AstraZeneca.
Інтервал між щепленнями складає 28 днів.
- 4 січня міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко підписав указ про введення третього додаткового щеплення проти COVID-19 для людей віком 60+.
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