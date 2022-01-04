В Україні оновили схеми змішування вакцин проти коронавірусу

Про це повідомила пресслужба відомства у Telegram.

При вакцинації препарати можуть вводити за наступними схемами:

перша доза AstraZeneca, Pfizer або Moderna + друга AstraZeneca, Pfizer або Moderna;

перша доза AstraZeneca + друга Pfizer або Moderna;

перша доза Pfizer, Moderna + друга AstraZeneca.

Інтервал між щепленнями складає 28 днів.

4 січня міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко підписав указ про введення третього додаткового щеплення проти COVID-19 для людей віком 60+.