Україна вводить бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для людей віком від 60 років: Ляшко підписав указ
У вівторок, 4 січня, міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко підписав указ про введення третього додаткового щеплення проти COVID-19 для людей віком 60+
Про це Ляшко повідомив у Facebook.
"Підписав відповідний наказ за рекомендацією Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики (НТГЕІ). Ми дозволили бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для людей віком від 60 років, незалежно від того, якою вакциною вони щепилися", - повідомив міністр.
Отримати третю дозу вакцини люди зможуть через півроку з дати отримання другої дози, в період від 6 до 9 місяців.
Перевагу надаватимуть вакцинам Moderna та Pfizer, незалежно від того, чим особа щепилася раніше. Однак, Ляшко повідомляє, що отримати третє щеплення можна будь-якою іншою вакциною згідно з дозволеними в Україні схемами.
"Також, за рекомендацією експертів НТГЕІ, змінили схеми використання різних вакцин для основного курсу щеплень від COVID-19, згідно з якими вакцину CoronaVac тепер можна поєднувати з векторними (AstraZeneca) та мРНК-вакцинами (Moderna або Comirnaty від Pfizer)", - зазначив Ляшко.
Крім того, після застосування вакцин Moderna або Pfizer тепер можна колоти препарат AstraZeneca. Мінімальний інтервал між дозами - 28 днів.
"Щодо вакцинації вагітних, то жінкам, які отримали першу дозу вакцини CoronaVac, а потім завагітніли, для другої дози перевагу слід надавати мРНК-вакцинам Pfizer або Moderna", - зазначив Ляшко.
Міністр підкреслив, що дозвіл на введення бустерної дози для всіх інших категорій розглядатимуть на засіданні 5 січня.
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