Україна вводить бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для людей віком від 60 років: Ляшко підписав указ

Про це Ляшко повідомив у Facebook.



"Підписав відповідний наказ за рекомендацією Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики (НТГЕІ). Ми дозволили бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для людей віком від 60 років, незалежно від того, якою вакциною вони щепилися", - повідомив міністр.



Отримати третю дозу вакцини люди зможуть через півроку з дати отримання другої дози, в період від 6 до 9 місяців.



Перевагу надаватимуть вакцинам Moderna та Pfizer, незалежно від того, чим особа щепилася раніше. Однак, Ляшко повідомляє, що отримати третє щеплення можна будь-якою іншою вакциною згідно з дозволеними в Україні схемами.



"Також, за рекомендацією експертів НТГЕІ, змінили схеми використання різних вакцин для основного курсу щеплень від COVID-19, згідно з якими вакцину CoronaVac тепер можна поєднувати з векторними (AstraZeneca) та мРНК-вакцинами (Moderna або Comirnaty від Pfizer)", - зазначив Ляшко.



Крім того, після застосування вакцин Moderna або Pfizer тепер можна колоти препарат AstraZeneca. Мінімальний інтервал між дозами - 28 днів.



"Щодо вакцинації вагітних, то жінкам, які отримали першу дозу вакцини CoronaVac, а потім завагітніли, для другої дози перевагу слід надавати мРНК-вакцинам Pfizer або Moderna", - зазначив Ляшко.



Міністр підкреслив, що дозвіл на введення бустерної дози для всіх інших категорій розглядатимуть на засіданні 5 січня.

