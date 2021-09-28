Вакцинуватися проти коронавірусу та грипу можна в один день, – Лапій

Про це передає МОЗ.

"Вчора ми проголосували щеплення проти грипу проводити в один день з будь яким інтервалом з вакцинами проти COVID-19. Це не означає, що завтра це рішення буде легітимним. Це наша рекомендація для МОЗ", - зазначив Лапій.

За його словами, у разі поєднання захворювання на грип та захворювання на коронавірус ризик смерті набагато вищий.

Лапій зауважив, що стосовно вакцинації проти інших інфекційних хвороб вирішено зберети 14-денний інтервал між введенням двох різних вакцин.

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