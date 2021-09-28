Вакцинуватися проти коронавірусу та грипу можна в один день, – Лапій
Голова Національної технічної групи експертів з питань імунізації Федір Лапій заявив, що щеплення проти грипу і COVID-19 можна робити в один день
Про це передає МОЗ.
"Вчора ми проголосували щеплення проти грипу проводити в один день з будь яким інтервалом з вакцинами проти COVID-19. Це не означає, що завтра це рішення буде легітимним. Це наша рекомендація для МОЗ", - зазначив Лапій.
За його словами, у разі поєднання захворювання на грип та захворювання на коронавірус ризик смерті набагато вищий.
Лапій зауважив, що стосовно вакцинації проти інших інфекційних хвороб вирішено зберети 14-денний інтервал між введенням двох різних вакцин.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.51
Купівля 26.51Продаж 26.73
-
EUR
Купівля 30.89Продаж 31.28
- Актуальне
- Важливе