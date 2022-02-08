Вартість перевищує 1 млрд грн: на Одещині розпочнуть проєкт з будівництва велодоріжок
Укравтодор розпочинає один з проєктів Великого будівництва на Одещині — зведення в області єдиного веломаршруту, протяжність якого складатиме понад 400 км
Про це повідомляє керівник Служби автомобільник доріг в Одеській області Дмитро Рибалка.
Зазначено, що велодоріжки планують облаштувати відокремлено у придорожніх смугах основного проїзду з відповідним огородженням. Мале коло складатиме 90 км навколо курортних сіл поблизу Одеси, велике — вестиме до Кучурган, Біляївки та Кароліно-Бугазу з протяжність у 250 км.
Сума за весь проєкт сягає 1,3 млрд грн, де 1 км обійдеться бюджету країни у 3,1 млн грн. Протяжність всього веломаршруту — 458 км, з яких понад 130 — вдовж узбережжя та понад 70 — на відремонтованих ділянках за минулі роки.
У 2022 році, за словами Рибалка, планують звести 169 км на чотирьох дорогах: М-14 (Одеса — Мелітополь — Новоазовськ), Т-16−10/Н-33 (Приморське — Жовтий Яр — Татарбунари), Т-16−25 (Кучурган — Біляївка — Маяки — Овідіополь) та Т-16−47 /Н-33 (Кароліно-Бугаз — Грибівка — Санжійка).
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