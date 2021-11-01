"Vax": Оксфордський словник назвав слово 2021 року

Про це повідомляється на сайті словника.

Зазначається, слово "Vax" станом на вересень 2021 року використовували у 72 рази частіше, ніж у 2020 році.

"Vax" - наше слово року у 2021 році… Воно породило численні похідні, які ми зараз бачимо в широкому діапазоні неформальних контекстів… Жодне слово краще не передає атмосферу цього року, ніж "vax", - йдеться у повідомленні.

Старша редакторка Оксфордського словника Фіона Макферсон зауважила, що "vax" – це очевидний вибір, оскільки він справив "найбільш вражаючий вплив", пише ВВС.

"Якщо додати до цього його універсальність у формуванні інших слів – "vaxxie", "vax-a-thon", "vaxinista" – стає зрозуміло, що vax має перевагу цього року", – повідомила вона.

Вперше слово "vax" записали англійською мовою у 1799 році, а похідні від нього "vaccinate" (робити щеплення) і "vaccination" (вакцинація) – 1800 році. Воно походить від латинського слова vacca, що означає "корова". Відомо, що слово виникло завдяки роботі англійського лікаря Едварда Дженнера, який винайшов щеплення проти віспи. Зараз на базі слова "vax" через COVID-19 утворилася ціла низка однокореневих та похідних слів: vax n – вакцина або щеплення;

vax v – лікувати когось вакциною для вироблення імунітету проти хвороби; вакцинувати;

vaxxie n – фоторграфія або селфі, яка робиться під час або після вакцинації проти COVID-19, і зазвичай, публікується в соціальних мережах;

anti-vax adj – противник вакцинації;

double-vaxxed adj – людина, яка отримала бустерну дозу вакцини.

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