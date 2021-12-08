Вайлдер пояснив, чому після поразки від Ф'юрі може назавжди попрощатися з боксом

Про це повідомляє boxing247.com.

За словами Вайлдера, він досягнув своєї мети у спорті та з 2015 до 2020 року утримував звання чемпіон світу в надважкій вазі за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради). Тому зараз розмірковує, чи не настав час піти "на пенсію".

"У мене зараз змішані почуття. Тому що зрештою я досяг всіх своїх цілей у цьому виді спорту. Я пообіцяв своїй доньці, коли їй був один рік, що стану чемпіоном світу та зможу їй дати все необхідне. Я зробив це. Я зробив багато речей і тепер вважаю, що нікому нічого не маю доводити. Тепер переді мною стоїть питання: чи варто мені спробувати ще раз чи може настав час піти на пенсію і зосередитися на інших речах", - розповів Вайлдер.

Тайсон Ф'юрі 10 жовтня 2021 року у Лас-Вегасі (США) нокаутував Деонтея Вайлдера та захистив пояс чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради). У 2018 році американець звів з британцем поєдинок внічию, а у лютому 2020 року програв йому нокаутом.

2 листопада стало відомо, що Деонтей Вайлдер може провести наступний поєдинок у травні 2022 року.

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