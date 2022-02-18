Важка артилерія, поранені цивільні та військові: минулої доби окупанти 60 разів порушили режим тиші, ще 6 обстрілів скоїли після опівночі

Про це повідомляє штаб ООС.



Новотошківське окупанти обстріляли з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.



Водяне - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів та протитанкових ракетних комплексів.



Трудівське - з мінометів калібру 82 мм.



Старогнатівку - з мінометів калібру 120 та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.



У бік Південного й Майорське росіяни вели вогонь з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів.



По Лобачевому - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, 82 мм та автоматичних станкових гранатометів.



По Новоселівці Другій - із протитанкових ракетних комплексів.



Луганське та Старий Айдар обстрілювали з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.



Мар'їнку - з мінометів калібру 120 мм й 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.



Світлодарськ - із мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів.



Троїцьке - з танкового озброєння, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.



Попасну - зі станкових протитанкових гранатометів.



Зайцеве - з мінометів калібру 82мм, автоматичних станкових гранатометів.



Новозванівку - з артилерії калібру 152 мм.



По Станиці Луганській російські окупанти двічі відкривали вогонь з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів.



По Новозванівці - з артилерії калібру 122 мм.



У бік Пісків вели обстріл з мінометів калібру 82 мм, ручних та станкових протитанкових гранатометів, стрілецької зброї.



По Гольмівському й Майорську - з мінометів калібру 120 мм та автоматичних станкових гранатометів.



Хрящівку та Сизе обстріляли з артилерії калібру 122 мм.



Авдіївку, Шуми, Травневе, Невельське, Донецький, Опитне та Гранітне - з мінометів калібру 120 мм.



Широкине - з ручних та станкових протитанкових гранатометів.



Крім того, на Донеччині пролетів російський безпілотник, імовірно "Орлан-10", перетнувши лінію зіткнення.



Унаслідок ворожих обстрілів один український військовий отримав поранення, ще один - бойове травмування. Їх обох ушпиталили. Стан здоров'я пораненого військового - середньої тяжкості, травмованого - задовільний.



Також росіяни поранили двох цивільних. У Станиці Луганській обстріли пошкодили дитсадочок, лінії електропередач, газогін і два приватні будинки. Троє працівників дитсадка отримали контузії.



У Врубівці снаряди окупантів влучили в школу, газошін і приватний будинок.



Рубежі підрозділів ЗСУ залишилися незмінними.



Упродовж 18 лютого російські найманці обстріляли Болотене та Новогнатівку з артилерії калібру 122 мм.



По Старогнатівці ворог двічі відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів.



Чермалиу обстріляли з автоматичних станкових гранатометів.



Шуми - з мінометів калібру 82 мм.



Втрат серед ЗСУ унаслідок обстрілів нема.



Військові ООС контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії РФ.

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