Важка артилерія, поранені цивільні та військові: минулої доби окупанти 60 разів порушили режим тиші, ще 6 обстрілів скоїли після опівночі
Упродовж 17 лютого окупанти в ООС 60 разів порушили "тишу" в ООС, 43 з яких - із забороненого Мінськими домовленостями озброєння, а 18 лютого здійснили ще 6 обстрілів, з них 4 - із забороненої Мінськими угодами зброї. Постражадали двоє військових і двоє цивільних
Про це повідомляє штаб ООС.
Новотошківське окупанти обстріляли з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.
Водяне - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів та протитанкових ракетних комплексів.
Трудівське - з мінометів калібру 82 мм.
Старогнатівку - з мінометів калібру 120 та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
У бік Південного й Майорське росіяни вели вогонь з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів.
По Лобачевому - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, 82 мм та автоматичних станкових гранатометів.
По Новоселівці Другій - із протитанкових ракетних комплексів.
Луганське та Старий Айдар обстрілювали з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
Мар'їнку - з мінометів калібру 120 мм й 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Світлодарськ - із мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів.
Троїцьке - з танкового озброєння, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
Попасну - зі станкових протитанкових гранатометів.
Зайцеве - з мінометів калібру 82мм, автоматичних станкових гранатометів.
Новозванівку - з артилерії калібру 152 мм.
По Станиці Луганській російські окупанти двічі відкривали вогонь з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів.
По Новозванівці - з артилерії калібру 122 мм.
У бік Пісків вели обстріл з мінометів калібру 82 мм, ручних та станкових протитанкових гранатометів, стрілецької зброї.
По Гольмівському й Майорську - з мінометів калібру 120 мм та автоматичних станкових гранатометів.
Хрящівку та Сизе обстріляли з артилерії калібру 122 мм.
Авдіївку, Шуми, Травневе, Невельське, Донецький, Опитне та Гранітне - з мінометів калібру 120 мм.
Широкине - з ручних та станкових протитанкових гранатометів.
Крім того, на Донеччині пролетів російський безпілотник, імовірно "Орлан-10", перетнувши лінію зіткнення.
Унаслідок ворожих обстрілів один український військовий отримав поранення, ще один - бойове травмування. Їх обох ушпиталили. Стан здоров'я пораненого військового - середньої тяжкості, травмованого - задовільний.
Також росіяни поранили двох цивільних. У Станиці Луганській обстріли пошкодили дитсадочок, лінії електропередач, газогін і два приватні будинки. Троє працівників дитсадка отримали контузії.
У Врубівці снаряди окупантів влучили в школу, газошін і приватний будинок.
Рубежі підрозділів ЗСУ залишилися незмінними.
Упродовж 18 лютого російські найманці обстріляли Болотене та Новогнатівку з артилерії калібру 122 мм.
По Старогнатівці ворог двічі відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів.
Чермалиу обстріляли з автоматичних станкових гранатометів.
Шуми - з мінометів калібру 82 мм.
Втрат серед ЗСУ унаслідок обстрілів нема.
Військові ООС контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії РФ.
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