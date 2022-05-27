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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Важке озброєння зі США є пріоритетом, і воно все ближче до України, - Кулеба

Важке озброєння зі США є пріоритетом, і воно все ближче до України, - Кулеба

27 травня, 2022 п'ятниця
20:35
війна з Росією Кулеба Блінкен

27 травня міністр закордонних справ провів перемовини з держсекретарем США Ентоні Блінкеном

Про це Кулеба повідомив у Twitter.

"Я ціную його особисті зусилля щодо забезпечення постійної підтримки України з боку США та світу. Важке озброєння на першому місці в нашому порядку денному, і до нас воно наближається ще більше. Україна і США працюють пліч-о-пліч, щоб постачати наш продовольчий експорт, незважаючи на блокаду Росії" - зазначив він.

  • Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк закликав Захід надати Україні ракетні системи залпового вогню.

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Україна
військова допомога
Дмитро Кулеба
Ентоні Блінкен
Військові новини
важке озброєння
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