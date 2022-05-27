Важке озброєння зі США є пріоритетом, і воно все ближче до України, - Кулеба
27 травня міністр закордонних справ провів перемовини з держсекретарем США Ентоні Блінкеном
Про це Кулеба повідомив у Twitter.
"Я ціную його особисті зусилля щодо забезпечення постійної підтримки України з боку США та світу. Важке озброєння на першому місці в нашому порядку денному, і до нас воно наближається ще більше. Україна і США працюють пліч-о-пліч, щоб постачати наш продовольчий експорт, незважаючи на блокаду Росії" - зазначив він.
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