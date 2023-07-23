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Війна з Росією: хроніка
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Важкі бої з окупантами тривають на п'яти напрямках, - Генштаб

23 липня, 2023 неділя
19:47
Війна з Росією ЗСУ війна проти Росії

Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, протягом доби відбулось 27 бойових зіткнень

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 23 липня.

У Пришибі, що на Запоріжжі, окупанти локомотивами вивозять зерно

Генштаб повідомляє, що в населеному пункті Пришиб Запорізької області з території агропідприємства за допомогою дизельних локомотивів окупанти вивозять велику кількість вантажних вагонів з різними типами зернових культур.

Українська авіація завдала 3 ударів по районах скупчення ворога

Окрім того, нашими захисниками було знищено 4 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Своєю чергою підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили один район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 5 артилерійських засобів на вогневих позиціях, командний пункт, засіб протиповітряної оборони та одну станцію РЕБ ворога.

Ворог за день завдав по Україні 19 ракетних ударів

Всього було застосовано 17 крилатих та 2 балістичні ракети. В результаті бойової роботи силами та засобами ППО було знищено 9 крилатих ракет. Крім того, ворог завдав 26 авіаційних ударів, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках ситуація така:

  • На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Завдав авіаційного удару в районі Павлівки Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Тимоновичі Чернігівської області; Середина-Буда, Угроїди,  Юнаківка Сумської області та Козача Лопань, Бударки, Ветеринарне Харківської області.
  • На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Противник завдав авіаційного удару в районі Кучерівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна та Кислівка Харківської області.
  • На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Торського Донецької області. Завдав авіаційного удару в районі Серебрянського лісу на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку, під щільним вогнем артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки в районах Богданівки, Кліщіївки та північно-східніше Оріхово-Василівки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Богданівка, Іванівське, Дружба та Нью-Йорк Донецької області. 
  • На Авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районах Авдіївки та Невельського. Водночас ворог здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Авдіївка, Карлівка та Невельське Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Красногорівки та Мар’їнки. Ворог обстріляв понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Катеринівка, Мар’їнка, Побєда Донецької області.
  • На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки та завдав авіаційного удару біля Благодатного Донецької області. Здійснив обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Золота Нива, Пречистівка, Вугледар, Благодатне Донецької області.
  • На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення у районі Приютного Запорізької області. Завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки й Новоданилівки Запорізької області та Антонівки Херсонської області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Новодаріївка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Новоандріївка, Степове Запорізької області; Іллінка, Кам’янське Дніпропетровської області; Антонівка, Гаврилівка, Новоберислав, Республіканець  Херсонської області, місто Херсон; а також Яселка Миколаївської області. Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Під час повітряної тривоги в ніч на 23 липня 2023 року російська армія атакувала Одесу щонайменше 5-ма видами ракет. Внаслідок удару одна людина загинула, ще 22 особи отримали поранення.

окуповані території
окупанти
Запорізька область
втрати окупантів
Контрнаступ ЗСУ
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