Про це 20 травня звітує Генеральний штаб ЗСУ.

Основні сили росіяни продовжують зосереджувати на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. За минулу добу на цих напрямках відбулося 39 боїв. Найзапекліші бої точаться на Бахмутському та Мар'їнському напрямках.

Удари ЗСУ по росіянах

За добу авіація Сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника.

Ракетні та артилерійські підрозділи Сил оборони знищили 4 скупчення зброї та озброєння, один склад боєприпасів, 4 артилерійські підрозділи на вогневих позиціях, один об'єкт протиповітряної оборони та ще один ключовий об'єкт противника.

Обстріли території України та ситуація на фронті

Протягом цієї доби ворог здійснив 3 ракетних та 56 авіаційних ударів, завдав понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Зокрема, внаслідок обстрілу є руйнування цивільної інфраструктури. Також є загиблі та поранені мирні люди, знищено житлові приватні будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник протягом цієї доби завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Нестерне Харківської області, здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Галаганівка Чернігівської області; Голишівське, Волфине, Кіндратівка, Юнаківка, Угроїди Сумської області, а також Уди, Козача Лопань, Тернова, Гатище, Вовчанськ, Плетенівка, Покаляне, Нестерне, Бударки, Землянки, Устинівка та Хатнє на Харківщині.

На Куп’янському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів в районах Кислівки і Котлярівки Харківської області.

Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Тополі, Фіголівка, Новомлинськ, Дворічна, Західне, Масютівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка та Берестове Харківської області, а також Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Ямпіль та Спірне. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське і Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Не припиняються важкі бої за місто Бахмут. До того ж протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Білої Гори.

Ракетні обстріли були здійснені в районах Слов'янська та Дружиківки, а авіаудари - в районах Слов'янська, Дружиківки, Бахмута, Іванівського, Вірагори та Третього. У Донецькій області від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Передтечіне та Біла Гора.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії у напрямках Новокалинового, Авдіївки, Сєверного, успіху не мав.

Протягом доби ворог завдав авіаційного удару поблизу Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли неподалік населених пунктів Новокалинове, Бердичі, Степове, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське, Карлівка та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку підрозділи Сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. Ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки. Водночас ворожих обстрілів зазнали Гостре, Георгіївка, Мар’їнка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки. Водночас завдав авіаційних ударів поблизу Вугледара та Пречистівки. Здійснив обстріли Парасковіївки, Костянтинівки, Новомихайлівки, Новоукраїнки, Вугледара та Пречистівки.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Полтавка Запорізької області та Берислав і Киндийка на Херсонщині.

Водночас протягом дня було обстріляно понад 30 населених пунктів. Времівка, Новосілка, Зелене Поле та Новопіль у Донецькій області, Ольгівське, Гуляйполе, Білогір'я, Мала Токмачка та Кам'янське у Запорізькій області та Нікополь у Дніпропетровській області, Золота Балка, Веселе, Любов, Антонівка, Дніпровське, Велетенське та місто Херсон Херсонської області.

Крім цього, окупанти перетворили верхній поверх Лютізького районного територіального медичного об'єднання на військовий госпіталь, залишивши дитяче відділення на першому поверсі для прикриття. Наразі в цьому медичному закладі проходять лікування близько 100 російських військовослужбовців з різними тяжкими пораненнями. Ця кількість знаходиться на піку можливостей військового госпіталю з надання медичних послуг. Одночасно, медична допомога цивільним особам персоналом військового госпіталю не надається.