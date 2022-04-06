"Важкі часи вимагають складних рішень". Кулеба закликає ЄС ввести нафтогазове ембарго та де-SWIFT усіх російських банків
Міністр закордонних справ відзначив позитивний вплив п'ятого пакету санкцій ЄС, проте вимагає нових максимально дієвих обмежень
Про це Дмитро Кулеба написав у Твітері.
"Я ціную посилення п’ятого пакету санкцій ЄС: заборони на російське вугілля, доступ суден до портів ЄС і операторів автомобільного транспорту. Але, щоб зупинити Путіна, знадобиться газове/нафтове ембарго та де-SWIFT усіх російських банків. Важкі часи вимагають важких рішень", - зазначив очільник МЗС.
- Нагадаємо, голова Євроради Шарль Мішель також погоджується, що санкції проти російських нафти і газу рано чи пізно потрібно буде запроваджувати.
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