"Важкі часи вимагають складних рішень". Кулеба закликає ЄС ввести нафтогазове ембарго та де-SWIFT усіх російських банків

Про це Дмитро Кулеба написав у Твітері.

"Я ціную посилення п’ятого пакету санкцій ЄС: заборони на російське вугілля, доступ суден до портів ЄС і операторів автомобільного транспорту. Але, щоб зупинити Путіна, знадобиться газове/нафтове ембарго та де-SWIFT усіх російських банків. Важкі часи вимагають важких рішень", - зазначив очільник МЗС.



Нагадаємо, голова Євроради Шарль Мішель також погоджується, що санкції проти російських нафти і газу рано чи пізно потрібно буде запроваджувати.

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