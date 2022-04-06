Санкції проти російських нафти і газу рано чи пізно потрібно буде запроваджувати, - голова Євроради Мішель
ЄС готується до максимальних санкцій щодо російського бізнесу, зокрема, до заборони на імпорт нафти і газу
Про це написав голова Євроради Шарль Мішель
"Ми посилюємо наші санкції, щоб тримати максимальний тиск на Кремль. Новий пакет містить заборону на імпорт вугілля. І я думаю, що рано чи пізно знадобляться також заходи щодо нафти, і навіть газу", - написав Шарль Мішель.
- Однак поки не всі країни готові підтримати повну заборону російського імпорту вугілля та нафти, тому у ЄС обговорюють альтернативні варіанти
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