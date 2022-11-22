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Важливо надати Україні винищувачі, українські пілоти зможуть використовувати F-16, – республіканець Джим Ріш

22 листопада, 2022 вiвторок
00:25
Світ

Конгресмен США Джим Ріш переконаний, що Україна переможе у війні з Росією, проте визнає: у плані отримання озброєння треба бути реалістами

Про це 79-річний сенатор, республіканець Джим Ріш зазначив у інтерв’ю виданню "Європейська правда" на полях Галіфакського безпекового форуму, куди він прибув на чолі делегації американського Конгресу

Політик активно працює над тим, щоб Україна отримала нове озброєння, але визнає: треба бути реалістом, зокрема стосовно ймовірності надання Києву літаків. Утім у перемозі України не має ані найменшого сумніву.

Джим Ріш переконаний, що українці продемонстрували: Путін ніколи не досягне своєї мети, ніколи не окупує Україну. Бо українці битимуться на смерть, щоб цього не сталося. А ключовим у цьому всьому є те, що Путін уже програв. Хоча наразі ще не знайшов, як йому вийти з цієї ситуації.

Конгресмен зауважив, що українцям насамперед необхідна зброя, яка допоможе контролювати повітряний простір, як-от системи протиповітряної оборони.

"Зараз ми маємо більший успіх у цьому (у допомозі Україні для закриття неба, – ред.), але можемо робити ще більше. Контроль повітря – це мета, якої необхідно досягти, щоби перемогти росіян. Бо щоразу, коли ви сходитеся з ними у двобої на землі, ви їх перемагаєте", – зазначив Джим Ріш.

"Я і досі хочу побачити більше підтримки та її швидше виділення. Я, напевно, представляю групу найбільш рішучих (у Конгресі США). Зокрема, я вважаю, що важливо надати Україні винищувачі та навчити ваших пілотів. Хтось каже: "О ні, це призведе до ескалації". Але слухайте, коли ми воювали у В’єтнамі та Кореї, то росіяни постачали як літаки, так і пілотів для наших противників! Настав час для США відповісти їм тим самим", – наголосив конгресмен.

Він додав, що готовий проголосувати за такий крок, адже зустрічався з українськими пілотами і вважає, що вони можуть використовувати F-16.

"Так, потрібно певне навчання, але немає серйозних проблем", – додав він.

Щодо тогою, чи варто говорити про системи Patriot, а водночас розмістити в Польщі F-16 чи F-35, які патрулювали б небо та збивали б ракети, конгресмен наголосив на позиції США – не спрямовувати в Україну своїх військових.

"Україна це знає, і вони самі нам про це кажуть: "Нам не потрібно, щоб американці за нас воювали, ми захистимо себе самі, дайте лише те, чим ми можемо захищатися". Тобто йдеться про закриття неба. Я знаю ці аргументи. Утім, повторюся, ми не можемо надсилати своїх пілотів до України. Що стосується винищувачів – я вважаю, що ми можемо їх надати. Як я вже казав, інша сторона робила це в минулому. Але маю визнати, з цією позицією я в меншості. Не бачу підтримки більшості, яка дозволила б ухвалити таке рішення", – сказав він.

Конгресмен порадив Києву найближчим часом працювати над тим, щоб наступним кроком було надання більшої кількості NASAMS.

"Ці комплекси довели свою ефективність у закритті неба. За їхнього достатнього постачання, по суті, можна буде закрити небо, не залучаючи винищувачі. Використовуйте NASAMS, і на додаток "Стінгери", які вже непогано зарекомендували себе як допомога у закритті неба. Але я погоджуюся, що ми маємо надати більше. І я продовжую закликати американський уряд зробити цей крок", – сказав він.

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