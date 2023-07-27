Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Близько 11:10 окупанти вдарили по м. Залізне у Торецькій міській громаді Бахмутського району.

"Через влучання в приватний будинок постраждала родина – 71-річна жінка зазнала осколкових поранень, а її 45-річний син від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці", - йдеться у повідомленні.

Близько 12:00 загарбники обстріляли с. Васюківку Бахмутського району та Красногорівку. У Васюківці 35-річного чоловіка з вогнепальним осколковим пораненням доставили до лікарні волонтери, він перебуває в комі 1-го ступеня. У Красногорівці внаслідок російського обстрілу госпіталізовано 21-річного хлопця.

За годину росіяни відкрили вогонь по м. Торецьк, внаслідок чого множинних мінно-вибухових травм зазнали місцева жінка 70 років і чоловік 43 років.



О 17:15 окупанти обстріляли с. Соловйового Очеретинської ОТГ, поціливши снарядом у приватний будинок і поранивши 62-річну жінку.



"За попередніми даними, населені пункти окупанти обстріляли з артилерії. Загалом пошкоджено багато житлових будинків", - зазначає прокуратура.

За фактами порушення законів та звичаїв війни розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за ч. 1 і ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Раніше внаслідок обстрілу Росією Костянтинівки Донецької області загинули 10-річний хлопчик, дівічинка 2011 року народження та 28-річний чоловік. Крім того, 6 людей було поранено, з них троє - діти.