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Обстріл Костянтинівки Росією: в лікарні померла поранена дівчинка

25 липня, 2023 вiвторок
22:16
Війна з Росією

Ввечері 25 липня в лікарні померла дівчинка 2011 року народження, поранена напередодні внаслідок обстрілу Росією Костянтинівки Донецької області

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"О 19:25 надійшло жахливе повідомлення про те, що дівчинка 2011 року сьогодні після проведених операцій і всіх реанімаційних заходів, на жаль, померла. Тому загинуло три особи, з них дві дитини: 10-річний хлопчик безпосередньо на місці вчора і дівчинка 2011 року померла годину тому. І чоловік 28 років також учора на місці загинув", - сказав Кириленко.

Крім того, 6 людей поранено, з них троє - діти. За словами Кириленка, загрози їхнім життям немає. Водночас очільник ОВА зазначив, що стан матері загиблого хлопчика погіршився, її евакуювали до сусідньої області.

Посадовець наголосив на необхідності евакуації мирних жителів.

"Цивільному населенню, батькам із дітьми необхідно евакуюватися. Влада надає все необхідне для евакуації, розміщення, маршрути евакуації. Чітко під керівництвом держави ці заходи проводяться і цей алгоритм є повністю відпрацьованим", - сказав Кириленко.

Раніше Кириленко повідомив, що 24 липня окупанти вдарили по водоймі у Костянтинівці, на березі якої відпочивали люди, уточнивши, що серед поранених дітей 5-річна, 11-річна та 12-річна дівчата, а також 11-річний хлопчик.

Речниця прокуратури Донеччини Анастасія Мєдвєдєва зазначила що серед поранених дітей було дві сестри, а з дорослих було поранено двох 35-річних жінок і 44-річного чоловіка.

Начальник Костянтинівської МВА Олексій Рослов уточнив, що російські військові двічі обстріляли Костянтинівку з РСЗВ "Смерч" о 19:10-19:20.

Новини
Україна
Донеччина
Костянтинівка
воєнні злочини Росії
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