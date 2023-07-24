РФ ударила по Костянтинівці: вбито 10-річного хлопчика, поранено 8 дітей та дорослих

Про це "Суспільному" розповів начальник Костянтинівської МВА Олексій Рослов.

За його словами, російські військові о 19:10-19:20 здійснили два обстріли з РСЗВ "Смерч". Поранених дітей доправлять до лікарні Дніпра.

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко зазначив, що противник відкрив вогонь по місцевій водоймі, на березі якої відпочивали люди. Раніше він повідомляв, що серед поранених дітей 5-ти, 11-ти та 12-річні дівчата й 11-річний хлопчик.

Речниця прокуратури Донеччини Анастасія Мєдвєдєва повідомила, що серед поранених дітей – дві сестри, одна з яких перебуває у тяжкому стані.

"Тілесні ушкодження отримали дві 35-річні жінки та 44-річний чоловік. Під час обстрілу громадяни перебували біля зони відпочинку на одній з місцевих водойм", - розповіла речниця.