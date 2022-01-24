Вбивство Шеремета: Антоненка і Кузьменко залишили під нічним домашнім арештом
Шевченківський районний суд міста Києва залишив під нічним домашнім арештом двох обвинувачених у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета - Андрія Антоненка і Юлію Кузьменко
Про це оголосила головуюча суддя Оксана Голуб, передає Укрінформ.
"Суд ухвалив: клопотання захисника Кругового про зміну запобіжного заходу Антоненку з домашнього арешту на особисте зобов’язання – залишити без задоволення. Клопотання захисника Безпалого про зміну запобіжного заходу Кузьменко з домашнього арешту на особисте зобов’язання – залишити без задоволення", - зазначила головуюча суддя.
Суд залишив без задоволення клопотання про надання доступу до низки документів Офісу генерального прокурора, Державної прикордонної служби та Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.
Суд відклав розгляд до 9 лютого.
- Нагадаємо, журналіста Павла Шеремета підірвали в його авто в центрі Києва вранці 20 липня 2016 року. Павло Шеремет був уродженцем Білорусі. Був ведучим на білоруському телебаченні, з 1996 очолював "Білоруську ділову газету". Був противником режиму Лукашенка.
- 12 грудня 2019 року українські правоохоронці повідомили про затримання 3 підозрюваних у вбивстві: лікарки й волонтерки Юлії Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військової медсестри Яни Дугарь.
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