Вбивство Шеремета: Антоненка і Кузьменко залишили під нічним домашнім арештом

Про це оголосила головуюча суддя Оксана Голуб, передає Укрінформ.

"Суд ухвалив: клопотання захисника Кругового про зміну запобіжного заходу Антоненку з домашнього арешту на особисте зобов’язання – залишити без задоволення. Клопотання захисника Безпалого про зміну запобіжного заходу Кузьменко з домашнього арешту на особисте зобов’язання – залишити без задоволення", - зазначила головуюча суддя.

Суд залишив без задоволення клопотання про надання доступу до низки документів Офісу генерального прокурора, Державної прикордонної служби та Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Суд відклав розгляд до 9 лютого.

Нагадаємо, журналіста Павла Шеремета підірвали в його авто в центрі Києва вранці 20 липня 2016 року. Павло Шеремет був уродженцем Білорусі. Був ведучим на білоруському телебаченні, з 1996 очолював "Білоруську ділову газету". Був противником режиму Лукашенка.

12 грудня 2019 року українські правоохоронці повідомили про затримання 3 підозрюваних у вбивстві: лікарки й волонтерки Юлії Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військової медсестри Яни Дугарь.