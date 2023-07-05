Вчені дізналися, що постковідний синдром може бути зовсім не пов'язаним з COVID-19
Згідно з новими дослідженнями британських вчених стало відомо, що так званий постковідний синдром може бути спричинений зовсім не COVID-19
Про це пише Pain News.
На сьогодні вважається, що постковідний синдром, який викликає хронічну втому, безсоння, біль у грудях та інші симптоми через тривалий час після початкової інфекції, це реакція імунної системи на COVID-19.
Проте британські вчені провели нове дослідження, згідно з яким постковідний синдром може бути зовсім не реакцією організму на COVID-19, а активацією сплячих вірусів, які більшість людей вже мають в організмі.
"Постковід зустрічається в одному з 10 випадків COVID-19, але ми досі не розуміємо, що саме його викликає. Існує кілька теорій, одна з яких, що цей стан може бути спричинений запальною імунною реакцією на COVID-19, який надовго залишається в організмі та спричиняє перевантаження імунної системи. Другий варіант припускає, що винуватцем "довгого ковіду" може бути реактивація латентних вірусів, як-от цитомегаловірус людини або вірус Епштейна-Барр", пояснює Лаура Рівіно, доктор філософії, старший викладач Школи клітинної та молекулярної медицини Брістольського університету.
Рівіно з колегами зібрали та проаналізували зразки крові 63 пацієнтів з Covid-19 із легкими, помірними або важкими симптомами, які були госпіталізовані ще на початку пандемії - до того, як з’явилися вакцини.
За результатами, пацієнти з важкими симптомами мали значну дисфункцію Т-клітин - білих кров'яних клітин, які вивільняються імунною системою для боротьби з бактеріями та вірусами.
Подальший аналіз показав, що у піддослідних не було швидкого збільшення імунних клітин, націлених на SARS-CoV-2, але спостерігалося збільшення Т-клітин, націлених на цитомегаловірус – поширений вірус, який зазвичай нешкідливий, але може залишатися в організмі на все життя. Це свідчить про те, що тривала активація Т-клітин, яка спостерігається через три місяці у важких пацієнтів, може бути спричинена не COVID-19, а сплячими вірусами, які були реактивовані.
"Наші висновки свідчать про те, що тривала імунна активація та постковід можуть не залежати від тяжкого перебігу COVID-19", - додала Рівіно.
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