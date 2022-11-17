Вчені дізналися, якого насправді розміру були тиранозаври

Про це повідомляє Live Science.

За наявними даними про цей вид динозаврів, вчені змоделювали криву росту тиранозавра протягом усього його життя й оцінили, наскільки велика могла б вирости доросла особина.

Видання розповідає, що на сьогодні найбільшим зі знайдених екземплярів тиранозаврів є динозавр на прізвисько "Скотті", який важить майже 9 тисяч кг - це приблизно як 6,5 легкових авто Volkswagen Beetles.

За новими даними, тиранозаври могли важити до 15 тисяч кг - це більше, ніж американський шкільний автобус (ця машина важить "усього" 11 тисяч кг).

"Згідно з новим дослідженням, найбільший тиранозавр був би приблизно на 70% більшим, ніж Скотті", - сказав співавтор дослідження Джордан Маллон.

Вчені зазначили, що раніше на Землі проживало понад 2.5 млрд цих тварин, проте наразі у світі знайдено лише 32 скам'янілості, через що можливість для вивчення цих істот обмежена. Саме тому Маллон попередив, що наразі ці дослідження - виключно теорія, що базується на наявних даних та дослідженнях, а для її наочного підтвердження необхідно відшукати залишки особини такого розміру.

"Це нагадує нам, як мало ми знаємо про динозаврів, оскільки розміри вибірки дуже малі. На цей час ми не досягли необхідного розміру вибірки, особливо якщо порівнювати з іншими видами тварин", - коментує результати досліду Томас Карр, палеонтолог з коледжу Картедж у Кеноші, штат Вісконсін.

У 2018 році вчені знайшли кістки першого динозавра-гіганта.

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