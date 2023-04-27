Вчені сказали, де розташоване місце біблійного Армагеддону

Про це повідомляє IFLScience.

Стародавнє місто Мегіддо, яке зараз є археологічною пам'яткою, було заселене протягом приблизно шести тисячоліть, починаючи з 7000 року до нашої ери. У Новому Заповіті це поселення відоме як місце останньої битви між добром і злом. Книга Об'явлення пророкує, що вирішальна битва відбудеться, коли "демонічні духи" скличуть "царів усього світу, щоб зібрати їх на битву у великий день Бога Вседержителя на місці, яке по-єврейськи називається Гармагедон".

Хоч назва згодом змінена на Армагеддон, більшість науковців вважають, що вона походить від "Хар Мегіддо". Це означає "гора Мегіддо". Колись це місто було одним із найважливіших у стародавньому світі, воно лежало на головному сухопутному шляху між Єгиптом і Месопотамією.

Мегіддо мало значну військову та комерційну цінність завдяки стратегічному розташуванню. Тому його багаторазово атакували й намагались захопити.