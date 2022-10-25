Вчені винайшли спосіб читати думки людей, навіть не торкаючись голови

Про це повідомляє Science Alert.

За допомогою ФМРТ нейробіологи з Техаського університету в Остіні можуть відстежувати потік насиченої киснем крові через мозок. Активні клітини мозку потребують більше енергії та кисню, тож ця інформація забезпечує непрямий вимір активності мозку людини.

Цей метод не є ідеальним, проте завдяки йому вчені можуть розшифровувати думки людини. Вони не здатні відтворити дослівний переклад, проте цього достатньо, аби зрозуміти, про що саме думає піддослідний.

Під час дослідження вчені просканували мозок одної жінки та двох чоловіків, віком від 20 до 30. Піддослідним дали прослухати майже 16 годин різноманітних подкастів та передач у сканері. Потім спеціальний "декодер" порівняв патерни аудіо цих програм та патерни записаної активності мозку. За словами нейробіолога Олександра Хута, ФМРТ "доволі непогано" відновила оригінальні сюжети подкастів та передач. Тобто, програма змогла зробити висновки, яку програму слухали піддослідні, опираючись тільки на активність мозку. ФМРТ навіть вдалося відновити вигадані учасниками сюжети.

Вчені зазначили, що декодер варто доопрацювати - адже він може відновити події, проте плутається в тому, хто що робить.

"Якби ще 20 років назад розповіли про це будь-якому нейробіологу, він би вигнав вас зі сміхом", - сказав Олександр Хут.

Нейробіологи відзначили, що планують використати цю технологію для допомоги людям, які не можуть самостійно розмовляти та друкувати.

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