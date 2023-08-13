Про це пише Science Alert.

Піт людини виступає основним засобом регулювання температури. Однак в таких обставинах він вже не випаровується через шкіру. Це може призвести до теплового удару та дисфункції органів, а навіть до летального результату.

Цей критичний ліміт, який виникає при 35°C від того, що називається "температурою за вологим термометром".

Порушення критичної межі температури за вологого термометра зафіксовані у різних частинах світу, зокрема в Південно-Східній Азії та Перській затоці, близько десяти разів. У цих випадках цей рівень перевищувався не довше двох годин і не спричинив "масової смертності".

Але навіть помірна екстремальна спека може бути небезпечною для людей, і це залежить від віку, стану здоров’я та інших факторів. Зростання глобальної температури призводить до частіших випадків перевищення цієї межі, що створює серйозні загрози для здоров’я.

Проте, екстремально висока температура не обов'язково має наближатися до такого рівня, щоб призвести до смерті людей, і цей поріг різний для кожної особи залежно від віку, стану здоров'я та інших соціальних і економічних факторів, зазначають фахівці.

“За останні 40 років частота таких подій зросла щонайменше вдвічі”, - сказав Колін Реймонд з Лабораторії реактивного руху NASA. Він назвавши це збільшення серйозною небезпекою зміни клімату, спричиненої діяльністю людини.

Дослідження Реймонда передбачило, що у найближчі десятиліття кілька регіонів світу регулярно зазнаватимуть температур, які перевищуватимуть позначку 35 °C за вологим термометром, якщо глобальне потепління досягне рівня на 2,5 °C вище попередньо індустріального періоду.