Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак, заначається в релізі ОП.

На сьогодні пропозиції, напрацьовані Міжнародною експертною групою щодо санкцій проти Росії, так званою Групою Єрмака-Макфола, втілені на 50%, відзначив він.

"Тепер ми бачимо, як координатори санкцій країн ЄС розробляють сьомий пакет на основі матеріалів нашої групи. Ми бачимо відображення наших ідей у санкціях Великої Британії, США та інших держав санкційної коаліції. Загалом група здійснила дуже важливий вплив. І хотів би, щоб ми підтримали цей успіх", – сказав голова ОП.

Міжнародна група наполягає на подальших енергетичних, фінансових санкціях, а також розширенні індивідуальних сакнцій проти представників РФ, зазначається в повідомленні.

"Ми кажемо світові: немає часу втомлюватися від санкцій, а отже, й нам самим слід продовжувати роботу", – зауважив Єрмак.

Сьомий пакет санкцій може включати заборону на експорт російського золота.

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