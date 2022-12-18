Вдень температура повітря становитиме -1-6 градусів. Прогноз погоди на 19 грудня від Наталки Діденко
Вночі 19 грудня температура повітря найнижчою очікується на північному заході та півночі, до -10-15 градусів, також похолоднішає до морозів практично всюди в Україні, очікується вночі -4-10 градусів
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у себе в telegram-каналі.
"Вдень на Миколая температура повітря становитиме -1-6 градусів, у південній частині та на південному сході від 2 морозу до 3 градусів тепла", - йдеться у дописі.
Також синоптик зазначила, що антициклон Kaspar зумовить у понеділок скрізь в Україні суху, навіть із сонячними проясненнями, погоду.
У східних областях та на заході України пориви вітру можуть досягати завтра штормових значень, тому температурні відчуття можуть бути на кілька градусів нижчими в цих областях.
У Києві 19 грудня очікується морозна погода - вночі -8-10 градусів, вдень -4-6 градусів. Проте опадів не буде і може з'явитися сонечко.
"20-го грудня в Україні ще втримається морозна погода, особливо вночі, проте вже з дня вівторка поступово почне теплішати, до відлиги та невеликих "плюсів", - йдеться у дописі.
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