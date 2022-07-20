Велика Британія дозволила вʼїзд українським дітям без супроводу батьків
Уряд Великої Британії змінив правила в’їзду для українських біженців у межах програми "Дім для України". Тепер маленькі українці зможуть перетинати кордон без супроводу батьків
Про це інформує Європейська Правда з посиланням на The Guardian.
Відповідно до нових правил, дитина зможе самостійно в’їхати на територію Великої Британії, якщо один із її батьків або опікун підтвердять, що "це в її (дитини - Ред.) найкращих інтересах".
Крім того, громадяни Сполученого королівства, які погодяться прийняти в себе дитину з України, повинні зобов’язатися взяти її не менш ніж на 3 роки (замість 6 місяців у випадку дорослих) або поки дитині не виповниться 18.
У міністерстві внутрішніх справ країни зазначають, що заявки від дітей, які були подані попередньо, уже розглянули. Надалі нові можна буде надсилати з 10 серпня.
За даними The Guardian, через неможливість в’їзду до Британії без одного з батьків тисячі дітей залишилися в Україні, зокрема й на тимчасово окупованих Росією територіях.
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