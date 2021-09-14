Велика Британія починає вакцинацію підлітків 12-15 років від COVID-19
Велика Британія з 20 вересня почне запрошувати на щеплення від коронавірусу дітей 12-15 років
Про це заявив міністр з питань вакцинації Надім Захаві, повідомляє ЄП.
Для щеплення будуть використовувати вакцину Pfizer-BioNTech та лише однією дозою.
Радники уряду вважають, що щеплення допоможе уникнути перебоїв з роботою шкіл.
З наступного тижня запрошення почнуть отримувати підлітки в Англії, організовувати її планують у тому числі на базі шкіл. Для вакцинації необхідна згода батькі.
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