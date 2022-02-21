Велика Британія та США планують заборонити компаніям з Росії торгівлю у фунтах і доларах у разі нового вторгнення РФ в Україну, - Джонсон

Про це заявив британський прем'єр Борис Джонсон у інтерв'ю BBC, передає Reuters.



За його словами, у разі нового російського вторгнення в Україну санкції Заходу будуть набагато жорсткішими, ніж Борис Джонсон публічно заявив.



"Ми навіть з нашими американськими друзями збираємося зупинити їх торгівлю фунтами та доларами. Це вдарить дуже, дуже сильно", - наголосив прем'єр-міністр Великої Британії.



Однак він висловив сумнів, чи достатньо буде загрози санкцій для стримування президента РФ Володимира Путіна, оскільки той може мислити нелогічно.



"Ми повинні визнати, що Володимир Путін, можливо, нелогічно думає про це і не бачить попереду катастрофи", - зауважив Борис Джонсон.

Нагадамо, США та ЄС запланували проти РФ санкції, які відріжуть її від міжнародних економічних ринків

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