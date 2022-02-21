Велика Британія та США планують заборонити компаніям з Росії торгівлю у фунтах і доларах у разі нового вторгнення РФ в Україну, - Джонсон
У разі нового вторгнення Росії в Україну Велика Британія та США планують накласти заборону на торгівлю РФ у фунтах стерлінгів і доларах
Про це заявив британський прем'єр Борис Джонсон у інтерв'ю BBC, передає Reuters.
За його словами, у разі нового російського вторгнення в Україну санкції Заходу будуть набагато жорсткішими, ніж Борис Джонсон публічно заявив.
"Ми навіть з нашими американськими друзями збираємося зупинити їх торгівлю фунтами та доларами. Це вдарить дуже, дуже сильно", - наголосив прем'єр-міністр Великої Британії.
Однак він висловив сумнів, чи достатньо буде загрози санкцій для стримування президента РФ Володимира Путіна, оскільки той може мислити нелогічно.
"Ми повинні визнати, що Володимир Путін, можливо, нелогічно думає про це і не бачить попереду катастрофи", - зауважив Борис Джонсон.
- Нагадамо, США та ЄС запланували проти РФ санкції, які відріжуть її від міжнародних економічних ринків
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.27
Купівля 28.27Продаж 28.75
-
EUR
Купівля 32.06Продаж 32.7
- Актуальне
- Важливе