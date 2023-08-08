Велика Британія ввела нові санкції проти осіб і компаній, які підтримують повномасштабне вторгнення РФ в Україну

Про це йдеться у пресрелізі уряду Великої Британії.

"Сьогоднішні знакові санкції ще більше зменшать російський арсенал і закриють мережу поставок, які підтримують оборонну промисловість Путіна, яка переживає труднощі. Тим, хто підтримує російську військову машину, нікуди сховатися", - ідеться в повідомленні.

Зазначають, що Велика Британія разом із партнерами з G7 закликала треті сторони негайно припинити надання матеріальної підтримки агресії Росії, адже інакше це призведе до серйозних втрат.

Так, під санкції потрапили дві турецькі компанії Turkik Union і Azu International. Вони допомагали в експорті до РФ мікроелектроніки, яка є важливою для військової діяльності Росії в Україні. Також у санкційному списку опинилася компанія Aeromotus Unmanned Aerial Vehicles Trading LLC, яка розташована в Дубаї: вона відігравала роль у постачанні дронів і компонентів для них до Росії.

Крім того, Велика Британія запровадила санкції проти громадянина Словаччини Ашота Мкртичева, який брав участь у спробі укласти угоди щодо зброї між Північною Кореєю і Росією. Також до санкційного пакета потрапив громадянин Швейцарії Ансельм Оскар Шмукі за роль у російському секторі фінпослуг, зокрема він виступав головою московського офісу DuLac Capital Ltd.

"Ми також вживаємо подальших заходів для боротьби з підтримкою Іраном і Білоруссю російських військових", - зазначив британський уряд.

У заяві додають, що під санкції також потрапили фізичні та юридичні особи з Ірану, які були залучені до дослідження, розробки й виробництва безпілотників для Корпусу вартових Ісламської революції. Опинилися в санкційному списку й білоруську оборонні компанії, пов'язані з виробництвом військової техніки для білоруського режиму. Це, за словами уряду Великої Британії, безпосередньо сприяло незаконному вторгненню в Україну.