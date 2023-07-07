Велика кількість людей з оточення Путіна мріє про сепаратні перемовини, - молодший сержант ЗСУ Гудименко
Росія дуже хоче провести сепаратні перемовини - оточення диктатора РФ Володимира Путіна буде намагатися, щоб вони, їхні родини та оточення вийшли з-під санкцій
Про це в ефірі Еспресо заявив молодший сержант ЗСУ та екслідер Демсокири Юрій Гудименко.
"Путін піде до кінця, йому втікати і відступати немає куди. З одного боку, у нього внутрішнє напруження, з іншого - війна, яку він рано чи пізно програє. Я абсолютно впевнений в тому, що Москва може вести сепаратні перемовини. Я не думаю, що це перемовини на якомусь серйозному рівні - я не бачу зараз багато охочих спілкуватися з Лавровим взагалі. Я не бачу можливостей в США почути щось від Росії або запропонувати щось Росії, окрім негайного виходу з усієї окупованої території України, а Лавров вочевидь цього чути не хоче, не може і не буде", - сказав він.
Читайте також: NBC: Лавров провів з експосадовцями США таємні переговори про умови припинення війни в Україні. У Держдепі відреагували
На думку Гудименка, Росія дуже хоче провести сепаратні перемовини.
"Я впевнений, що велика кількість людей з оточення Путіна мріє про сепаратні перемовини, бо вони не хочуть тонути разом з ним. Вони будуть намагатися, щоб вони, їхні родини та оточення вийшли з-під санкцій, сухими з води, але не думаю, що їм є що зараз запропонувати. Особливості диктаторської країни - щось пропонувати може тільки диктатор, а всі інші лише виконавці", - підсумував військовий.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.69
Купівля 36.69Продаж 37.42
-
EUR
Купівля 40.24Продаж 41.1
- Актуальне
- Важливе