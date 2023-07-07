Про це в ефірі Еспресо заявив молодший сержант ЗСУ та екслідер Демсокири Юрій Гудименко.

"Путін піде до кінця, йому втікати і відступати немає куди. З одного боку, у нього внутрішнє напруження, з іншого - війна, яку він рано чи пізно програє. Я абсолютно впевнений в тому, що Москва може вести сепаратні перемовини. Я не думаю, що це перемовини на якомусь серйозному рівні - я не бачу зараз багато охочих спілкуватися з Лавровим взагалі. Я не бачу можливостей в США почути щось від Росії або запропонувати щось Росії, окрім негайного виходу з усієї окупованої території України, а Лавров вочевидь цього чути не хоче, не може і не буде", - сказав він.

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На думку Гудименка, Росія дуже хоче провести сепаратні перемовини.

"Я впевнений, що велика кількість людей з оточення Путіна мріє про сепаратні перемовини, бо вони не хочуть тонути разом з ним. Вони будуть намагатися, щоб вони, їхні родини та оточення вийшли з-під санкцій, сухими з води, але не думаю, що їм є що зараз запропонувати. Особливості диктаторської країни - щось пропонувати може тільки диктатор, а всі інші лише виконавці", - підсумував військовий.