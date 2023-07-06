Про це стало відомо американському телеканалу NBC News.

За даними ЗМІ, переговори відбулись під час візиту Лаврова до Нью-Йорка, коли Росія головувала в Раді безпеки ООН. І американська, й російська сторони офіційно не коментували й не підтверджували цієї зустрічі.

Як з’ясував NBC News, американську сторону представляли Річард Хаас – чинний голова Ради з міжнародних відносин, провідного американського аналітичного центру; експерт із питань Європи Чарльз Купчан; та експерт з питань Росії Томас Грем.

Усі вони раніше працювали в Білому домі або Державному департаменті США; також, пише NBC News, до обговорення долучились деякі колишні посадовці Пентагону.

Із російського боку, окрім Лаврова, були присутні "науковці, керівники найбільших аналітичних центрів і дослідницьких інститутів" тощо, які нібито мають вплив на ухвалення рішень Путіним або мають контакти з Кремлем.

За словами джерел NBC News, метою таких контактів було "підтримування каналів зв'язку з Росією відкритими, де це можливо, і з'ясування можливостей для майбутніх переговорів, компромісів і дипломатії щодо припинення війни".

Зазначимо, що Річард Хаас і Чарльз Купчан тривалий час просувають наративи про необхідність якнайшвидшого початку переговорів між Росією та Україною й "керування ризиками" в питанні американської військової допомоги Києву.

До прикладу, Купчан ще у травні 2022 року (коли Росія тримала окупованими Херсон і частину Харківщини) в статті для The Atlantic стверджував, що необхідно добитись припинення вогню, аби уникнути ризиків.

А Хаас – автор концепції "суверенного зобов’язання" (розлого викладену у праці "Розхитаний світ", що виходила й українською мовою), яка передбачає фактичне віддання на поталу окремих регіонів наддержавам, аби досягти балансу у світі (до числа таких держав він відносив і Росію).

Цікаво, що приблизно тоді ж, коли Хаас і Купчан брали участь у переговорах із Лавровим, вони опублікували великий матеріал у провідному виданні про зовнішню політику Foreign Affairs, де виклали "план переходу з поля бою за стіл переговорів". Якщо коротко, йшлось про негайне припинення вогню, створення "демілітаризованої зони" в Україні та початку мирних переговорів.

В офісі президента України в коментарі NBC News заявили, що не коментуватимуть повідомлення із джерел про переговори між США й Росією, але позиція Києва незмінна: "доля України не може вирішуватися без України. Про це багато разів говорили і президент, і всі наші офіційні спікери. Не анонімно, а цілком конкретно і публічно".

Речниця МЗС Росії Марія Захарова вже після публікації матеріалу NBC News назвала фейком інформацію про переговори за участі Лаврова.