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Лавров провів з експосадовцями США таємні переговори про умови припинення війни в Україні, - NBC

6 липня, 2023 четвер
17:32
Війна з Росією Сергій Лавров

Група колишніх високопосадовців американської влади провела неформальну зустріч із міністром закордонних справ Росії Сергеєм Лавровим у квітні цього року, аби "закласти основу для потенційних переговорів про припинення війни в Україні"

Про це стало відомо американському телеканалу NBC News.

За даними ЗМІ, переговори відбулись під час візиту Лаврова до Нью-Йорка, коли Росія головувала в Раді безпеки ООН. І американська, й російська сторони офіційно не коментували й не підтверджували цієї зустрічі.

Як з’ясував NBC News, американську сторону представляли Річард Хаас – чинний голова Ради з міжнародних відносин, провідного американського аналітичного центру; експерт із питань Європи Чарльз Купчан; та експерт з питань Росії Томас Грем.

Усі вони раніше працювали в Білому домі або Державному департаменті США; також, пише NBC News, до обговорення долучились деякі колишні посадовці Пентагону.

Із російського боку, окрім Лаврова, були присутні "науковці, керівники найбільших аналітичних центрів і дослідницьких інститутів" тощо, які нібито мають вплив на ухвалення рішень Путіним або мають контакти з Кремлем.

За словами джерел NBC News, метою таких контактів було "підтримування каналів зв'язку з Росією відкритими, де це можливо, і з'ясування можливостей для майбутніх переговорів, компромісів і дипломатії щодо припинення війни".

Зазначимо, що Річард Хаас і Чарльз Купчан тривалий час просувають наративи про необхідність якнайшвидшого початку переговорів між Росією та Україною й "керування ризиками" в питанні американської військової допомоги Києву.

До прикладу, Купчан ще у травні 2022 року (коли Росія тримала окупованими Херсон і частину Харківщини) в статті для The Atlantic стверджував, що необхідно добитись припинення вогню, аби уникнути ризиків.

А Хаас – автор концепції "суверенного зобов’язання" (розлого викладену у праці "Розхитаний світ", що виходила й українською мовою), яка передбачає фактичне віддання на поталу окремих регіонів наддержавам, аби досягти балансу у світі (до числа таких держав він відносив і Росію).

Цікаво, що приблизно тоді ж, коли Хаас і Купчан брали участь у переговорах із Лавровим, вони опублікували великий матеріал у провідному виданні про зовнішню політику Foreign Affairs, де виклали "план переходу з поля бою за стіл переговорів". Якщо коротко, йшлось про негайне припинення вогню, створення "демілітаризованої зони" в Україні та початку мирних переговорів.

В офісі президента України в коментарі NBC News заявили, що не коментуватимуть повідомлення із джерел про переговори між США й Росією, але позиція Києва незмінна: "доля України не може вирішуватися без України. Про це багато разів говорили і президент, і всі наші офіційні спікери. Не анонімно, а цілком конкретно і публічно".

Речниця МЗС Росії Марія Захарова вже після публікації матеріалу NBC News назвала фейком інформацію про переговори за участі Лаврова.

  • 26 січня Володимир Зеленський заявив, що може повернутися за стіл перемовин з РФ тільки після виведення військ та визнання Москвою помилок.
  • 11 лютого заступник голови МЗС РФ Сергій Вершинін заявив, що Москва готова розпочати переговори з Україною "на основі реальності, яка нині існує".
  • 23 лютого Кулеба представив в ООН проєкт резолюції про принципи миру в Україні.
  • Водночас у лютому свій варіант "мирного плану" представив Китай. Візит їх спецпредставника у Київ та Москву не призвів до особливих зрушень у напрямку переговорів.
  • 16 травня президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив, що африканські країни запропонували мирну ініціативу, аби допомогти покласти край конфлікту між Росією та Україною. 10 червня стало відомо, що очільник КНР Сі Цзіньпін у телефонній розмові з президентом ПАР заявив, що підтримує мирні ініціативи лідерів африканських країн щодо України.
  • 22 червня під час візиту лідера Індії до США Байден та Моді підписали спільну заяву щодо України. Під час візиту Моді пообіцяв працювати над досягненням миру в Україні, так і не вживши слова "війна".
  • Наприкінці квітня Папа Римський Франциск заявив, що Ватикан бере участь у миротворчій місії, щоби спробувати покласти край конфлікту між Росією та Україною. На початку червня кардинал Дзуппі побував у Києві й зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Омбудсмен Дмитро Лубінець розповів представникові Ватикану про вбивства, зґвалтування і викрадення українських дітей військовими РФ. 28 червня спецпосланець Папи Римського прибув до Москви.
США
переговори з РФ
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