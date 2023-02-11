Про це повідомляють російські ЗМІ.

"Класика каже, що будь-які воєнні дії закінчуються переговорами, і ми, природно, вже говорили, що ми будемо готові до таких переговорів. Але лише до переговорів без попередніх умов, переговорів на основі тієї реальності, яка існує, переговорів з урахуванням тих цілей, які були озвучені нами публічно",— сказав Вершинін.

Він також звинуватив Україну, що вона вийшла з переговорного процесу, який розпочався навесні 2022 року в Мінську та Стамбулі.

"Переговори вже були, ви пам'ятаєте Мінськ, пам'ятаєте Стамбул. І ви пам'ятаєте те, що їх було перервано українською стороною, але ви знаєте добре, що рішення ухвалюється не в Києві, рішення ухвалюється в інших столицях, насамперед у Вашингтоні, у Брюсселі",— розповів Вершинін.