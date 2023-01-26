Зеленський про можливі переговори з РФ: Путін для мене ніхто після повномасштабного вторгнення
Україна та Росія можуть повернутися за стіл перемовин тільки після виведення військ РФ та визнання нею помилок, однак загарбники не хочуть мирних переговорів
Про це мовиться в інтерв'ю президента України з журналістами SkyNews.
На запитання, чи допомогла б особиста зустріч з Путіним вирішити поточний конфлікт, Зеленський відповів: "Мені це нецікаво. Нецікаво зустрічатися, нецікаво говорити. Чому? Тому що ми зустрічалися з ним в нормандському форматі, це було до повномасштабного вторгнення. Я бачив людину, яка говорила одне, а потім робила інше... Хто він зараз? Після повномасштабного вторгнення для мене він (Путін, - ред.) ніхто".
Глава держави додав, що йому не цікаво зустрічатися з представниками РФ, адже незрозуміло, хто в Росії насправді приймає рішення.
"Я не можу зрозуміти - це він чи хтось інший? Так зустрітися з ким, потиснути руку? Нецікаво. Говорити? Я справді не розумію, хто приймає рішення в Росії", - наголосив Зеленський.
Президент України переконаний, що російський диктатор веде "велику війну":
"Вони не хочуть переговорів, і так було до вторгнення. Президент Путін так вирішив. Я переконаний, що Україна для нього - це лише перший крок", - сказав він.
Володимир Зеленський зазначив: якщо Росія виведе свої війська з України, то війна припиниться. І тільки за умови завершення бойових дій та визнання провини країною-агресоркою можливі мирні переговори:
"Ми сподіваємося, що як тільки Росія виведе свої війська назад на свою територію, вони визнають свої великі помилки, і в Російській Федерації буде новий уряд. Ми сусіди. Тільки тоді ми вирішуватимемо цю ситуацію. Тоді, напевно, можливі переговори"
- США вважають, що станом на 4 січня Росія не готова до добросовісних переговорів, які б допомогли досягти миру в Україні на основі міжнародного права та статуту ООН.
- Президент Туреччини Реджеп Ердоган 5 січня подзвонив своєму російському колезі Володимирові Путіну й закликав припинити вогонь в Україні й розпочати переговори.
- У МЗС Росії 13 січня заявили, що мають нові умови для переговорів з Україною. Цього разу йшлося про відсутність "західних посередників" під час перемовин.
- Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган вкотре запропонував російському диктатору Володимиру Путіну посередництво у переговорах з Україною.
- Глава російського МЗС Лавров заявив, що про переговори із українським президентом Володимиром Зеленським та його план мирного врегулювання війни РФ в Україні "не може бути й мови".
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