Про це мовиться в інтерв'ю президента України з журналістами SkyNews.

На запитання, чи допомогла б особиста зустріч з Путіним вирішити поточний конфлікт, Зеленський відповів: "Мені це нецікаво. Нецікаво зустрічатися, нецікаво говорити. Чому? Тому що ми зустрічалися з ним в нормандському форматі, це було до повномасштабного вторгнення. Я бачив людину, яка говорила одне, а потім робила інше... Хто він зараз? Після повномасштабного вторгнення для мене він (Путін, - ред.) ніхто".

Глава держави додав, що йому не цікаво зустрічатися з представниками РФ, адже незрозуміло, хто в Росії насправді приймає рішення.

"Я не можу зрозуміти - це він чи хтось інший? Так зустрітися з ким, потиснути руку? Нецікаво. Говорити? Я справді не розумію, хто приймає рішення в Росії", - наголосив Зеленський.

Президент України переконаний, що російський диктатор веде "велику війну":

"Вони не хочуть переговорів, і так було до вторгнення. Президент Путін так вирішив. Я переконаний, що Україна для нього - це лише перший крок", - сказав він.

Володимир Зеленський зазначив: якщо Росія виведе свої війська з України, то війна припиниться. І тільки за умови завершення бойових дій та визнання провини країною-агресоркою можливі мирні переговори:

"Ми сподіваємося, що як тільки Росія виведе свої війська назад на свою територію, вони визнають свої великі помилки, і в Російській Федерації буде новий уряд. Ми сусіди. Тільки тоді ми вирішуватимемо цю ситуацію. Тоді, напевно, можливі переговори"

США вважають, що станом на 4 січня Росія не готова до добросовісних переговорів, які б допомогли досягти миру в Україні на основі міжнародного права та статуту ООН.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган 5 січня подзвонив своєму російському колезі Володимирові Путіну й закликав припинити вогонь в Україні й розпочати переговори.

У МЗС Росії 13 січня заявили, що мають нові умови для переговорів з Україною. Цього разу йшлося про відсутність "західних посередників" під час перемовин.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган вкотре запропонував російському диктатору Володимиру Путіну посередництво у переговорах з Україною.

Глава російського МЗС Лавров заявив, що про переговори із українським президентом Володимиром Зеленським та його план мирного врегулювання війни РФ в Україні "не може бути й мови".

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