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У Росії вигадали нові умови для переговорів з Україною, хочуть без посередників

13 січня, 2023 п'ятниця
10:31
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У МЗС Росії заявили, що мають нові умови для переговорів з Україною. Цього разу йшлося про відсутність "західних посередників" під час перемовин

Про це інформує росЗМІ з посиланням на директора другого департаменту країн СНД МЗС Росії Олексія Поліщука.

"Наприкінці лютого 2022 року ми відгукнулися на прохання Києва і до кінця березня - початку квітня після багатьох раундів напруженої роботи в очному та відеоформаті вийшли на взаємоприйнятну основу для домовленостей. Однак Київ, явно за вказівкою англосаксів, що злякалися перспективи мирного врегулювання, несподівано перервав переговорний процес, залишивши без відповіді наші пропозиції від 15 квітня. Після цього жодного розвитку на переговорному треку не було", - сказав Поліщук. 

Директор департаменту російського МЗС наголосив, що якщо розвиток подій щодо перемовин продовжаться, то вони, мають бути прямими.

"І це було б найкращим варіантом, оскільки, як показує практика, західні посередники часто переслідують власні цілі та намагаються впливати на перебіг переговорів, діючи не для врегулювання конфлікту, а у власних політичних та економічних інтересах", - додав Поліщук.

У зверненні наголошувалося, що у 2022 році переговори з Україною були саме прямими. 

"Досі ми лише безпосередньо з українцями та спілкувалися, використовуючи для цього майданчики, які нам люб'язно надавалися, що ми дуже цінуємо. У лютому - квітні минулого року три раунди російсько-українського діалогу проходили в Білорусії та один у Туреччині. Потім практично щоденні контакти здійснювалися з відеозв'язку. Це були прямі переговори з українцями", - каже директор департаменту МЗС РФ.

  • США вважають, що станом на 4 січня Росія не готова до добросовісних переговорів, які б допомогли досягти миру в Україні на основі міжнародного права та статуту ООН.  
  • Президент Туреччини Реджеп Ердоган 5 січня подзвонив своєму російському колезі Володимирові Путіну й закликав припинити вогонь в Україні й розпочати переговори.  

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Росія
російська армія
окупанти
переговори з РФ
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