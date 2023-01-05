Ердоган подзвонив Путіну: закликав припинити вогонь в Україні та розпочати переговори
Президент Туреччини Реджеп Ердоган 5 січня подзвонив своєму російськові колезі Володимирові Путіну й закликав припинити вогонь в Україні й розпочати переговори
Про це повідомляє канцелярія турецького президента.
Згідно з повідомленням, лідери двох країн обговорювали турецько-російські відносини, особливо енергетичні, а також війну в Україні та ситуацію в Сирії.
Ердоган нагадав про вже досягнуті успіхи, зокрема відкриття "зернового коридору", обмін полоненими та ініціативу щодо безпечної зони навколо Запорізької АЕС.
"Ердоган сказав, що заклики до миру та переговорів мають бути підкріплені одностороннім припиненням вогню та баченням справедливого рішення", - пише канцелярія турецького президента.
Варто зазначити, що Ердоган не раз пропонував себе як посередника у вирішенні конфлікту між РФ та Україною.
- У Енергоатомі сумніваються, що МАГАТЕ зможе взяти під контроль Запорізьку АЄС, ідея створення безпечної зони видається гендиректору компанії Котіну нереалістичною.
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